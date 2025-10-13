Консул Ильин: в невольничьем кол-центре в Мьянме есть несколько россиян

Заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Илья Ильин отметил, что в невольничьем кол-центре в Мьянме, который находится около границы с Таиландом, точно еще есть несколько граждан России. об этом сообщает РИА Новости .

«Там совершенно точно находятся несколько наших сограждан, которые, по словам тех, кто был оттуда освобожден и спасен, находятся в кол-центрах по доброй воле», — уточнил Ильин.

По его словам, о наличии пленников. которые находятся в кол-центре против собственной воли, можно говорить с большой долей вероятности, но точной информации об их числе у дипломатов нет.

Ильин принимал в этом году участие в освобождении по инициативе РФ четырех россиян, которые были похищены из Таиланда и помещены в мошеннические кол-центры в Мьянме.

Одна из освобожденных три недели находилась в бараке, ожидая перепродажи в какое-то другое «подразделение».

