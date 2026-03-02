Конституционный суд уточнил ответственность депутатов за конфликт интересов

Конституционный суд РФ разъяснил порядок привлечения депутатов к ответственности за конфликт интересов при голосовании в представительных органах. Поводом стали противоречия в судебной практике. Суд указал, что даже работа на непостоянной основе не освобождает от обязанности урегулировать личную заинтересованность, сообщает пресс-служба главного управления региональной безопасности Московской области.

Конституционный суд принял постановление № 51-П от 26 декабря 2025 года, в котором определил подход к оценке конфликта интересов у депутатов муниципальных представительных органов. Необходимость разъяснений возникла из-за взаимоисключающих решений судов по аналогичным делам.

Суд указал, что осуществление депутатских полномочий без отрыва от основной работы, отсутствие права принимать решения единолично, руководящей должности или прямого влияния на итоги голосования не исключают возможности конфликта интересов.

Конфликт может возникнуть, если единственным или основным выгодоприобретателем решения совета депутатов является сам депутат, его родственники либо аффилированные лица. Речь также идет о случаях, когда решение затрагивает ограниченный круг лиц и не связано с публичными интересами неопределенного круга граждан.

При угрозе или возникновении конфликта депутат обязан незамедлительно уведомить об этом представительный орган и принять меры по его урегулированию. Наличие конфликта должно устанавливаться на основе полной и объективной оценки всех фактических обстоятельств, включая личную заинтересованность и использование статуса.

Непринятие мер по урегулированию конфликта влечет ответственность, вплоть до досрочного прекращения полномочий, если конфликт носит существенный характер и дискредитирует органы публичной власти.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что никакие решения без одобрения и доверия жителей приниматься не должны.

«Прежде чем принимать какие-либо решения — (нужно — ред.) опираться только на мнение общественного совета, муниципалитета, совета депутатов и, конечно, главы. Никакое решение сверху навязано не будет. Только снизу. Это не значит, что мы не можем инициативно предлагать то или иное мероприятие. Это значит, что без поддержки на земле <...> городить огород мы не имеем права. Вот принцип», — сказал Воробьев.