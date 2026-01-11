сегодня в 11:43

Конкурсы, гранты и премии создают условия для роста благотворительности в Москве

В Москве сформированы условия для профессионализации и роста сферы благотворительности. Городские конкурсы и премии считаются важными инструментами, которые поддерживают и показывают признание услуг столичных некоммерческих организаций, сообщается на сайте мэра российской столицы .

Председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова рассказала, что столица поддерживает работу НКО. Им предоставляется информационная помощь, дополнительные ресурсы для воплощения в жизнь проектов. Еще такие люди получают общественное признание.

Сфера благотворительности уже длительное время является полноценной частью жизни Москвы. Поэтому в столице сформированы нужные условия для ее профессионализации и роста, добавила Драгунова.

В столице 28 лет существует конкурс профессионального мастерства «Московские мастера». Там выигрывают лучшие специалисты в разных сферах.

Ежегодно проводится конкурс грантов мэра Москвы. Его могут получить социально ориентированные некоммерческие организации.

Есть и премия «Благотворитель Москвы». Там выигрывают некоммерческие проекты и меценаты, меняющие город к лучшему.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.