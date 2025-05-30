Конкурс «Знай наших» открывает возможности для предпринимателей индустрии красоты

Российские предприниматели, создающие косметику будущего, технологии и гаджеты для здоровья и по его оценке получают шанс вывести свои проекты на новый уровень благодаря участию в конкурсе растущих российских брендов «Знай наших». На данный момент получено около 800 заявок, сообщает пресс-служба организаторов.

Конкурс проводится Агентством стратегических инициатив (АСИ) и фондом Росконгресс при соорганизации ВЭБ.РФ в рамках реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

До 1 июня открыт прием заявок в подноминации «Инновации для здоровья и красоты», которую поддерживает один из лидеров рынка — компания SPLAT. Заявки принимаются на сайте знайнаших.аси.рф.

Направление подходит для тех, кто стремится не только создавать кремы или сыворотки, но и переосмыслить сам процесс ухода за собой. Организаторы ищут натуральные и высокотехнологичные продукты с доказанной эффективностью, инновационные средства гигиены, а также разработчиков умных гаджетов и цифровых решений для поддержания здоровья.

Победители подноминации смогут пройти экспортный акселератор SPLAT Global, где узнают, как покорять зарубежные рынки, и получат менторскую поддержку от топ-менеджеров компании.

Конкурс «Знай наших» стартовал в 2023 году по инициативе президента России Владимира Путина. За два сезона на проект поступило 17 тыс. заявок. В 2025 году объявлено 5 основных номинаций и несколько специальных.

Для участия нужно до 1 июня зарегистрироваться на сайте знайнаших.аси.рф, выбрать номинацию и рассказать о своем продукте. Церемония награждения пройдет 17 июля в рамках форума «Сильные идеи для нового времени» в Москве.