Конкурс на лучшую столовую: как в Петербурге улучшают питание в школах

«Именно симбиоз творческого подхода и технологических решений позволяет нам создавать в Петербурге одну из самых современных систем социального питания в стране. Как мы видим на примере побед наших поваров в федеральных конкурсах, этот путь абсолютно верен», — заявила начальник Управления социального питания Санкт-Петербурга Алена Мироненко.

Объединенная карта учащегося и онлайн-платформа «Образование Петербурга» позволяют родителям регулировать диету школьника, вплоть до ограничения приобретения десертов. На кухне искусственный интеллект обеспечивает соблюдение санитарных норм.

В городе функционирует инициатива «Завтрак с главой районной администрации»: руководители районов оценивают качество питания непосредственно в школьной столовой вместе с учениками, а также отвечают на вопросы родителей.

