Конкурс на эколога в Плехановке составил 5 человек на место

В РЭУ имени Г. В. Плеханова подвели итоги приема документов на программы бакалавриата по направлению «Экология и природопользование», которые реализуются на кафедре Российского экологического оператора. Конкурс на бюджетные места достиг пяти человек на место, сообщает пресс-служба РЭО.

«Всего на очную форму поступило 235 заявлений — больше, чем в прошлом году. Эти цифры подтверждают устойчивый интерес к профессии, которая охватывает как природоохранные технологии, так и вопросы ресурсосбережения, регулирования отходов и внедрения принципов экономики замкнутого цикла», — отметили в пресс-службе ППК РЭО.

На платной основе подано 80 заявлений при 9 доступных местах. Прием документов на коммерческое обучение продлится до 25 августа.

«Экология и экономика природопользования — это стратегически важная программа Плехановского университета. Востребованность специалистов данной области неуклонно растет каждый год. Направление объединяет науку, технологии и заботу о природе. Эколог — это не просто профессия, это путь к устойчивому развитию, зеленой экономике и чистому будущему», — отметила директор Высшей инженерной школы «Новые материалы и технологии» РЭУ им. Г. В. Плеханова Валентина Дианова.

Кафедра РЭО была открыта в Плехановском университете в 2023 году. Студенты осваивают систему обращения с отходами, промышленную экологию, экономику природопользования и проходят практику на реальных объектах.

В 2021 году Российский экологический оператор инициировал создание Консорциума «Экономика замкнутого цикла», куда вошли представители науки, образования, промышленности и сферы обращения с ТКО. Основные задачи консорциума — подготовка узкопрофильных специалистов, поддержка научно-педагогического сообщества и внедрение инновационных технологий.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Ее ключевая миссия — построение в России эффективной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. С 2025 года вместо завершившегося нацпроекта «Экология» стартовал новый проект — «Экологическое благополучие». Одно из его направлений предполагает развитие экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году должна обеспечить сортировку 100% ТКО, сокращение их захоронения до 50% и переработку не менее 25% отходов во вторичное сырье.