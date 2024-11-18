Кондитер из Подольска взяла золото на конкурсе «Беларусь космическая»

Жительница Подольска Наталья Дюкова сделала торт с украшением в виде Бабы-яги и выиграла золото на конкурсе кондитерского мастерства «Беларусь космическая». Минский чемпионат посвятили первому полету в космос белорусской женщины-космонавта Марины Василевской, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Я понимала, что много работ будут с ракетами, звездами, космонавтами… А я люблю мыслить неординарно, поэтому решила приготовить торт в виде яркой, озорной Бабули-ягули, которая летала в небесах и немножко по-своему озорничала, собирая планеты и звезды», — поделилась кондитер.

Дюкова занимается кондитерским делом 17 лет. Это уже третья золотая медаль, которую она получила в этом году. Ранее Дюкова получила две золотые медали на международном чемпионате по антигравитационным тортам в Москве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

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