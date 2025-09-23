«Комсомольскую правду» впервые наградили медалью за пропаганду спорта

сегодня в 17:30

Главный редактор газета «Комсомольская правда» Олеся Носова получила медаль от министра спорта РФ Михаила Дегтярева за пропаганду физической культуры. Организация получила такую награду впервые, сообщает kp.ru .

«Эта медаль впервые вручается организации, для этого мы даже изменили положение о награждении», — сказал Дегтярев.

Награждение прошло в рамках открытия делового объединения «Джентльмены спорта».

Медаль золотистого оттенка и круглой формы, диаметр — 32 миллиметра. На лицевой стороне выгравирован выпуклый образ прославленного спортивного обозревателя Николая Озерова, сопровождаемый годами жизни «1922-1997» и его именем.

На обратной стороне размещено изречение: «За продвижение физической культуры и спорта». Медаль соединяется с колодкой посредством ушка и кольца, колодка декорирована муаровой лентой, на которой чередуются белая, синяя, зеленая и вновь белая полосы.

