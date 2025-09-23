«Комсомольскую правду» впервые наградили медалью за пропаганду спорта
Главный редактор газета «Комсомольская правда» Олеся Носова получила медаль от министра спорта РФ Михаила Дегтярева за пропаганду физической культуры. Организация получила такую награду впервые, сообщает kp.ru.
«Эта медаль впервые вручается организации, для этого мы даже изменили положение о награждении», — сказал Дегтярев.
Награждение прошло в рамках открытия делового объединения «Джентльмены спорта».
Медаль золотистого оттенка и круглой формы, диаметр — 32 миллиметра. На лицевой стороне выгравирован выпуклый образ прославленного спортивного обозревателя Николая Озерова, сопровождаемый годами жизни «1922-1997» и его именем.
На обратной стороне размещено изречение: «За продвижение физической культуры и спорта». Медаль соединяется с колодкой посредством ушка и кольца, колодка декорирована муаровой лентой, на которой чередуются белая, синяя, зеленая и вновь белая полосы.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.