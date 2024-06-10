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Комплексным сервисом для бизнеса Подмосковья с начала года воспользовались 5,5 тыс раз

С января предприниматели Московской области подали более 5 тысяч заявлений в рамках комплексного онлайн-сервиса для взаимодействия с органами контроля, сообщили в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

Контрольно-надзорная деятельность оцифрована в Подмосковье два года назад, что позволило бизнесу быстрее и эффективнее взаимодействовать с контрольно-надзорными органами. Предприниматели могут в электронном виде вести документооборот, получать консультации, подавать заявки на профилактические визиты, проводить самообследование.

Сервис регулярно дополняется новыми видами контроля. Например, в конце 2023 года в «цифру» переведены лесной, жилищный виды контроля, надзор в сфере благоустройства, в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения, муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве.

Чтобы воспользоваться комплексным онлайн-сервисом, необходимо перейти в раздел «Бизнесу» — «Контрольно-надзорная деятельность» на портале госуслуг Московской области и заполнить заявление.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1 процент из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.