Комплексный молодежный центр Долгопрудного отметил 22-летие

Комплексный молодежный центр Долгопрудного отметил 21 января 22 года со дня основания. Центр объединяет 17 направлений работы с молодежью и поддерживает волонтерское движение, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Комплексный молодежный центр Долгопрудного работает с 2004 года и помогает молодежи реализовать себя в творчестве, спорте и общественной деятельности. В центре действуют 17 направлений, включая молодежный театр-студию Performance, танцевальные и художественные кружки, тренажерный зал, секцию каратэ.

Центр оказывает поддержку сложным подросткам, молодым семьям, участникам СВО и их родственникам. Здесь развивается волонтерское движение, организуется сбор и распределение гуманитарной помощи, проходят творческие встречи и городские мероприятия.

Работу центра координируют 27 сотрудников во главе с директором Еленой Леоновой. Среди них — призеры международных соревнований и фестивалей, мастера своего дела. Например, Марина Некрасова — бронзовый призер чемпионата мира по восточным танцам, Надежда Буличева создает костюмы для балов, а подопечные тренеров Трифоновых регулярно занимают призовые места на спортивных соревнованиях.

За 22 года работы центр помог сотням молодых жителей Долгопрудного найти друзей, раскрыть таланты и научиться помогать другим.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.