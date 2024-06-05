Комплексная летняя уборка дорог стартовала в Ленинском округе

На улицах Крымской и Лесной в Дрожжино Ленинского округа была проведена внеплановая комплексная уборка дорог по просьбе местной жительницы Елены, которую она озвучила главе округа Станиславу Каторову в рамках встречи в формате «выездная администрация». Об этом сообщила пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

На улицах Крымской и Лесной в Дрожжино Ленинского округа была проведена внеплановая комплексная уборка дорог по просьбе местной жительницы Елены, которую она озвучила главе округа Станиславу Каторову в рамках встречи в формате «выездная администрация». Об этом сообщили в пресс-службе главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

В ходе выездной администрации к главе Ленинского округа Станиславу Каторову обратилась жительница улицы Крымской поселка Боброво Елена с просьбой провести уборку дороги на улице рядом с ее домом. В ответ на это обращение, по поручению главы округа специалисты МБУ «ДорСервис» оперативно организовали комплексную уборку на улицах Крымской и Лесной.

«15 рабочих и 7 единиц техники были задействованы для проведения работ, включая погрузчики, самосвалы и поливочные машины. Специалисты произвели покос травы вдоль дорог, убрали оставшийся смет и случайный мусор, придав улицам свежий и опрятный вид. В летнее время особое внимание удаляем содержанию общественных территорий в нашем округе. С 1 июня приступили к летней комплексной уборке улиц. В этой работе мы сконцентрированы на промывке дорожных покрытий», — рассказал заместитель директора МБУ «ДорСервис» Андрей Мигицкий.

Следующим пунктом комплексной уборки стал посёлок Дрожжино, где работы будут выполнены до 9 июля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.