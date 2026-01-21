Комплекс в Егорьевске увеличил переработку вторсырья на 30% в 2025 году

Комплекс по переработке отходов в Егорьевске за 2025 год увеличил объем отобранного вторсырья на 30% по сравнению с 2024 годом, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Комплекс по переработке отходов в муниципальном округе Егорьевск в 2025 году отобрал на треть больше перерабатываемого сырья, чем годом ранее. Основной вклад в рост внесли полимерные материалы.

Лидером по увеличению отбора стала ПЭТ-тара, преимущественно бутылки, с ростом 73,3% по сравнению с 2024 годом. Полиэтилен низкого давления (ПНД), используемый для флаконов и канистр, показал рост на 35,4%. ПВД-пленка, включающая пакеты и упаковку, увеличилась на 33,9% и вошла в тройку лидеров по объему отбора.

Все отобранное вторсырье направляется на перерабатывающие заводы для получения нового сырья. ПЭТ-бутылки и ПВД-пленка поступают на специализированные предприятия, а ПНД и другие фракции забирают партнеры из разных регионов России.

Увеличение объемов отбора стало возможным благодаря оптимизации производственных процессов, повышению точности оптических сепараторов, а также созданию собственной сервисной службы и цеха по ремонту оборудования.

Прием вторичных ресурсов — это важное мероприятие, которое предлагается расположить в удобных для жителей местах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«(Это нужно — ред.) для того, чтобы мы могли максимально соблюдать, обеспечивать экологическую повестку, задавать новую культуру утилизации мусора», — сказал Воробьев.