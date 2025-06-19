Комплекс по переработке отходов в Ленобласти построят за счет облигационного займа

Российский экологический оператор, «Альфа-Банк» и Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области подписали соглашение о финансировании инвестиционного проекта, передает пресс-служба Российского экологического оператора.

Будет построен комплексный объект мощностью 300 тысяч тонн в год и стоимостью 6,9 млрд рублей, 90% из которых — финансы со стороны РЭО. Соглашение заключили на полях Петербургского международного экономического форума.

«Мы обсудим возможность финансирования проекта по строительству комплекса по обработке, утилизации и размещению отходов „Рахья“ в Ленинградской области. Общий размер капитальных затрат оцениваем в 6,9 млрд рублей. Российский экологический оператор может вложиться в проект средствами, полученными от размещения облигаций», — пояснила генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова.

Она уточнила, что РЭО предоставит управляющей компании займ, а банк выкупит облигации.

«Строительство комплекса по обработке, утилизации и размещению отходов „Рахья“ позволит Ленинградской области закрыть одну из ключевых инфраструктурных потребностей региона в сфере обращения с отходами и перейти на новый уровень экологической устойчивости. Реализация проекта обеспечит достижение целевых показателей национального проекта „Экология“, в том числе, по снижению объемов полигонного захоронения отходов в два раза и достижению стопроцентного уровня их обработки», — сказал председатель совета директоров АО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области» Михаил Смирнов.

В состав КПО войдут объект обработки твердых коммунальных отходов мощностью до 300 тысяч тонн в год, объект компостирования (до 88,5 тыс тонн) и объект захоронения «хвостов» (до 120,5 тыс. тонн). Комплекс планируют ввести в эксплуатацию до конца 2026 года.

«Реализация проекта РЭО и УКООЛО имеет для нас большое значение. Это реальный вклад в улучшение экологической обстановки Северо-Запада страны. Участие в финансировании проекта по переработке ТКО демонстрирует приверженность Альфа-Банка принципам устойчивого развития и готовность поддерживать масштабные экологические инициативы», — заключил директор крупного и среднего бизнеса Альфа-Банка Владимир Воейков.