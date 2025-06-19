Комплекс по переработке отходов на 600 тысяч тонн появится в Санкт-Петербурге

В Северной столице построят комплекс по переработке отходов «Новоселки». Его мощность составит 600 тысяч тонн в год. Соглашение об этом подписали Российский экологический оператор, Невский экологический оператор и Правительство Санкт-Петербурга на полях Петербургского международного экономического форума, передает пресс-служба оператора.

«Создание современных мощностей по переработке отходов позволяет снижать нагрузку на полигоны и возвращать ценные ресурсы в производство, — сказала генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова. — Подписанное соглашение — часть работы по достижению национальных целей: к 2030 году Россия должна до 50% сократить захоронение отходов. Мы поддерживаем такие проекты регионов и регоператоров, чтобы как можно больше отходов шло не на полигон, а в переработку».

На объекте, оснащенном современным отечественным оборудованием, будет внедрен полный цикл глубокой сортировки и переработки твердых коммунальных отходов, включая компостирование органической фракции для получения техногрунта, а также производство альтернативного РДФ топлива.

«КПО „Новоселки“ — уже третий комплекс, возводимый Невским экологическим оператором на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области при поддержке ППК РЭО. Новое предприятие, как и ранее построенный КПО „Волхонка“, и возводимый КПО „Островский“, будет соответствовать высоким стандартами экологической безопасности», — отметила генеральный директор АО «Невский экологический оператор» Екатерина Горшкова.

Невский экологический оператор вложит в проект не менее 18,892 млрд рублей. В течение трех лет будут созданы 900 рабочих мест, из которых 250 — высокопроизводительные.