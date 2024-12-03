Компьютерный класс в школе Торгашина Сергиева Посада оснастят новым оборудованием

В следующем году в Торгашинской средней школе Сергиево-Посадского округа будет реализован один из проектов инициативного бюджетирования. На данный момент уровню современной школы здесь соответствуют только классы биологии и химии, которые удалось модернизировать в рамках народной программы партии «Единая Россия» и по программе оборудования «Точек роста». Теперь современное компьютерное оборудование и мебель появится и в компьютерном классе, сообщает пресс-служба депутата Мособлдумы Олега Гаджиева.

«Кроме оборудования для класса предложили коллегам из местного Совета депутатов рассмотреть возможность выделения средств из местного бюджета на ремонт помещения, чтобы полноценно организовать подготовку юных IT-специалистов в Торгашине», — отметил депутат Мособлдумы, член партии «Единая Россия» Олег Гаджиев.

Он добавил, что работа по оснащению школ и детских садов округа современным учебным оборудованием, обеспечение условий для развития цифровой образовательной среды будут продолжены.

Депутат также отметил, что создание комфортных условий для дошкольного и основного образования детей — задача команды единомышленников «Единой России» в рамках народной программы партии.

К примеру, 5 лет назад остро стоял вопрос о ликвидации второй смены в общеобразовательных учреждениях. После запуска новой школы на ул. Владимирская на 1 100 мест на территории округа оставалась всего одна школа, работающая в две смены.

После открытия новой школы в микрорайоне Зубачево на 550 мест, и эта задача была решена.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.