Компаньона экс-судьи ВС Момотова Марченко арестовали по делу о мошенничестве

Компаньон бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова Андрей Марченко арестован по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС .

«Моего доверителя Марченко арестовали по обвинению в особо крупном мошенничестве еще в день подачи иска Генпрокуратуры об изъятии имущества», — заявил адвокат Иван Дворовенко.

По его словам, Марченко находится в следственном изоляторе Краснодара, где и был задержан. Его доверитель лично хочет участвовать в судебном заседании, но «теперь это сделать проблематично». Сторона защиты постараемся организовать видеосвязь с СИЗО.

Ранее Генпрокуратура потребовала изъять бизнес и недвижимость председателя Совета судей России Виктора Момотова, его активы оценили в 9 млрд рублей. Экс-судью обвинили в ведении гостиничного бизнеса и связях с криминальными авторитетами. Все 95 объектов недвижимости Момотова были зарегистрированы на его компаньонов Андрея и Ивана Марченко.

Во вторник Останкинский суд Москвы арестовал все имущество экс-судьи Момотова, а также 22 аффилированных с ним лица, в том числе Андрея и Ивана Марченко.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.