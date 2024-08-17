Компания NtechLab тестирует сервис по поиску пропавших животных в Подмосковье

Российская компания NtechLab начала тестировать в Подмосковье сервис, основанный на искусственном интеллекте (ИИ), который можно будет использовать для поиска пропавшего домашнего животного, сообщает Telegram-канал GPT News | chatGPT | OpenAI .

Сообщается, что найти животное можно будет, если ввести в ИИ несколько данных. Например, для поиска потерявшегося питомца нужно будет загрузить его фотографию, а также указать примерные место и время пропажи.

Каким образом ИИ будет искать четвероногого друга, пока не раскрывается. Известно, что на основе нового сервиса создатели планируют оформить базу данных, где будут храниться данные о потерянных и найденных животных.

Генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук отметил, что в Подмосковье система внедряется как элемент социальной политики.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель „цифры“ — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.