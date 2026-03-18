Компания Lego зарегистрировала два новых товарных знака в РФ

Компания Lego зарегистрировала в России два новых товарных знака. Это следует из данных Роспатента, сообщает РИА Новости .

Заявки на регистрацию брендов «Monkie Kid» и «Bionicle» были поданы в марте текущего года. Правообладателем выступает компания «Лего Холдинг А/С». Роспатент уже принял положительное решение по этим заявкам.

Под зарегистрированными товарными знаками в России смогут продаваться игрушки, конструкторы, а также электронные игры.

При этом в 2022 году Lego приостановила работу части своих сертифицированных магазинов в России из-за проблем с поставками.

