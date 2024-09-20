Компания из Подмосковья признана победителем ежегодной экологической премии

Компания «Бытпласт» из городского округа Егорьевск стала победителем в одной из номинаций ежегодной премии ECO BEST AWARD. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

ECO BEST AWARD — это независимая общественная награда, вручаемая за лучшие продукты и практики в области экологии, энерго- и ресурсосбережения. Подмосковная компания «Бытпласт» была признана лучшей в номинации «Лучшая компания-производитель экологически безопасной продукции» в категории «Товары для дома». На премию компания представила свой проект по вовлечению твердых пластиковых отходов во вторичную переработку и производство новых изделий.

«Корпоративные принципы «Бытпласта» синхронизированы с подходами к построению экономики замкнутого цикла: это и производство долговечных товаров, которые не нужно часто менять, и повторное использование отходов производства, и забота об экологии, начиная с этапа проектирования новых товаров. Мы заранее думаем о том, как они будут производиться, транспортироваться и утилизироваться», — отметили в пресс-службе компании «Бытпласт».

Компания «Бытпласт» работает с 2000 года. Сегодня предприятие является одним из ведущих российских производителей товаров для дома из пластмассы. Компания выпускает более 900 наименований товаров из пластика. Для производства компания использует высококачественное российское сырье. В основе деятельности компании «Бытпласт» лежат такие принципы, как снижение количества отходов, переработка и вторичное использование.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.