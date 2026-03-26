Компания из Балашихи передала оборудование центру МГТУ

Компания передала центру компьютеры и ноутбуки, комбайн для смешивания материалов, весы, средства индивидуальной защиты, вискозиметр и другие материалы. Оборудование будет использоваться в образовательном процессе при изучении физколлоидной химии и смежных дисциплин.

Передача стала частью сотрудничества бизнеса и образования. Для предприятия это этап внедрения принципов бережливого производства, а для центра — возможность организовать практические занятия с применением реального производственного оборудования.

«Наш центр направлен на развитие одаренных детей. Мы взаимодействуем с такими вузами, как МГТУ имени Баумана, МГТУ «Станкин», МАДИ, а также с предприятиями города. В рамках сетевого взаимодействия с компанией «Акзо Нобель Декор» мы проведем семинар для старшеклассников, планирующих связать карьеру с физикой и химией. Это помогает обучающимся познакомиться с предприятиями и в дальнейшем стать их частью», — отметила директор центра Екатерина Копылова.

Центр начальной инженерной подготовки при МГТУ имени Баумана открылся 1 сентября 2025 года на базе школы №15 в Балашихе. Здесь реализуют более 89 направлений обучения для более чем двух тысяч детей, проводят бесплатные занятия, подготовку к ОГЭ и ЕГЭ, организуют участие в олимпиадах, дни открытых дверей в вузах, мастер-классы и профпробы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.