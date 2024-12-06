Компания «Джалинга» стала победителем нацпремии «Бренд года в России 2024»

Фирма выиграла в специальной номинации «Бренд цифровых коммуникаций». В ней оценивались компании, лидирующие в применении цифровых технологий для укрепления брендов и улучшения взаимодействия с аудиторией.

«Безусловно, победа в такой престижной национальной премии — большая гордость для нас, но вместе с этим и большая ответственность за дальнейшее развитие компании. Мы искренне благодарим всех участников жюри, которые по достоинству оценили нашу работу и обещаем продолжать свою миссию, делая образование в России еще более качественным и доступным» — сказал генеральный директор компании «Джалинга» Павел Ловянников.

20 ноября в ГУМе прошла церемония награждения победителей.