Компании столицы стали лидерами премии «Золотой медвежонок»

В текущем году Москва показала наилучшие результаты по количеству номинаций и заявленных проектов — в конкурсе участвовало свыше 20 компаний столицы. Производители детских товаров из Москвы в очередной раз доказали свой профессионализм, завоевав 11 наград в престижных категориях XV Национальной премии «Золотой медвежонок», посвященной товарам и услугам для детей, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он уточнил, что в столице работает порядка 30 предприятий, выпускающих одежду, школьную форму, обувь, продукты питания, игрушки, учебное оборудование и другие товары для детей разных возрастов. Их продукция пользуется спросом и отличается высокой конкурентоспособностью, что подтверждается отраслевыми рейтингами и конкурсами.

«Треть московских компаний завоевали первые места в различных номинациях национальной премии „Золотой медвежонок“, что свидетельствует о признании не только среди потребителей, но и среди экспертного сообщества на федеральном уровне», — отметил Гарбузов.

В номинации «Лучшее учебное оборудование и средства обучения» были отмечены две столичные компании. «Пикасо ЗД» представила 3D-принтер, расширяющий горизонты детского технического творчества. А резидент ОЭЗ «Технополис Москва» — компания «Некс-Т» — впечатлила жюри интерактивными развивающими играми с персонажами «Союзмультфильма», которые помогают детям учиться работать в команде.

Не остались без внимания и классические детские товары. В категории «Лучшие игры и игрушки» победил конструктор Brick Labs серии «Сказки» от ООО «Москва». Компания «Гризли» заняла первое место в номинации «Лучшая канцелярия, товары для школы и творчества» с линейкой ранцев и рюкзаков «Звездный путь», созданных для младших школьников.

Жюри особо оценило безопасность и удобство продукции. В категории «Лучшие товары для мам и малышей» победила серия матрасов EcoKinder от «Авто-Контакт», а в номинации «Лучшая косметика и средства гигиены» лидерами стали детская линейка «Лесной бальзам» от «Арнест ЮниРусь» и подгузники Tanoshi Premium от «НТС „Градиент“».

Специальную номинацию «Культура безопасности детства», учрежденную МЧС России, получила компания «Мир пластика» за образовательный курс «Мегаполис», который в игровой форме обучает детей основам безопасности.

Кроме того, московские предприятия отличились в создании комфортных зон для семей. В категории «Лучшие детские площадки» награду получила компания «Лебер», а в номинации «Лучшее пространство для детей и семей с детьми» были отмечены проекты ООО «Городская Ферма» и ООО «Солнце Москвы».

По словам президента ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонины Цицулиной, успех столичных производителей на премии демонстрирует не только высокое качество их товаров, но и готовность внедрять инновации, соответствующие потребностям современных родителей.

«Эти достижения укрепляют позиции Москвы как центра развития индустрии детских товаров, где технологии, безопасность и творчество становятся основой для гармоничного роста нового поколения», — пояснила Цицулина.

Москва активно поддерживает развитие сектора детских товаров. В начале года город совместно с ассоциацией разработал дорожную карту по развитию отрасли. Документ включает новые меры поддержки производителей, направленные на увеличение объёмов выпуска качественной продукции, рост спроса на внутреннем рынке и расширение экспортных возможностей.