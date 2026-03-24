Коммунальщики Клина усилили работы по благоустройству улиц

Коммунальные службы городского округа Клин продолжают масштабное благоустройство улиц и дворов. На этой неделе завершается уборка на улице Карла Маркса, параллельно ведутся ремонт ограждений, кронирование деревьев и ямочный ремонт, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники МАУ «Чистый город» завершают уборку смета, прибордюрных зон и разделительных полос на улице Карла Маркса. После этого техника и бригады перейдут на улицу Гагарина. Одновременно в округе ремонтируют ограждения, моют и красят остановочные павильоны.

Всего в работах задействованы 36 единиц техники и 40 дорожных рабочих. Специалисты убирают смет, приводят в порядок газоны и вывозят мусор на специализированные полигоны.

По обращениям жителей проводится кронирование деревьев, в том числе у дома 17А в Бородинском проезде. Работы выполняют по порубочным билетам с соблюдением мер безопасности: перед опиловкой деревья проверяют на наличие гнезд, в первую очередь удаляют аварийные ветви. Порубочные остатки перерабатывают и вывозят.

Параллельно коммунальщики устраняют ямы на дорогах. В Талицком проезде 23 марта ликвидировали провал асфальта у колодца: углубление засыпали асфальтовой крошкой и укрепили холодным асфальтом. На ремонт участка площадью 2 квадратных метра потребовалось 175 килограммов смеси. Сейчас бригады ежедневно получают до десяти заявок, завершить ремонт основных аварийных участков планируют в течение месяца.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.