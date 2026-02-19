Коммунальщики Клина с утра расчищают снег после циклона Валли

Коммунальные службы Клина с шести утра 19 февраля вышли на уборку снега после прихода циклона «Валли». Рабочие очищают дворы, общественные пространства и пешеходные переходы, задействована спецтехника.

Сотрудники предприятия «Чистый город» начали смену в шесть утра. Рабочие вручную очищают пешеходные дорожки во дворах и на общественных территориях, а также приводят в порядок переходы через Ленинградское шоссе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.