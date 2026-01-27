Коммунальные службы Солнечногорска круглосуточно убирают снег после снегопада

В Солнечногорске коммунальные службы переведены на усиленный режим из-за сильного снегопада, который, по прогнозам, продлится более двух суток, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Солнечногорске коммунальные службы с ночи на 27 января работают в усиленном режиме из-за мощного снегопада. По прогнозам синоптиков, осадки продлятся более двух суток, а высота снежного покрова может достигнуть 70 см к выходным.

Глава городского округа Константин Михальков сообщил, что на расчистку улиц вышло более 200 единиц техники и 300 дворников. К работе подключились управляющие компании, предоставившие около 200 рабочих ручного труда и 60 роторных снегоочистителей.

В первую очередь очищаются магистрали, трассы, маршруты общественного транспорта, главные дороги и проезды к социальным объектам. Затем уборка проводится в сельских поселениях и дворовых территориях.

Константин Михальков призвал автомобилистов воздержаться от поездок на личном транспорте, не оставлять машины на проезжей части и пользоваться общественными парковками, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

Жители могут обратиться по вопросам уборки территорий на горячую линию главы по телефону 8 (800) 201-67-47.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.