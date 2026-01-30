Коммунальные службы Можайска расчистили центральные площадки от снега 29 января
Фото - © Пресс-служба администрации Можайского муниципального округа
В Можайске коммунальные службы 29 января очистили от снега Октябрьскую площадь, территорию возле культурно-досугового центра и Пионерскую улицу, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В Можайске продолжаются работы по устранению последствий сильного снегопада. Коммунальные службы задействованы на расчистке дорожной сети, улиц, дворов и ключевых объектов города в соответствии с утвержденными нормативами.
Вечером 29 января специалисты работали на Октябрьской площади, у Можайского культурно-досугового центра и на Пионерской улице. Снег с этих территорий не только убрали, но и оперативно вывезли на специализированную площадку для утилизации.
Администрация Можайского округа обратилась к автомобилистам с просьбой не парковать машины на проезжей части во дворах, чтобы не мешать работе техники. По вопросам, связанным с последствиями непогоды, жители могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 8 (49638) 4-14-15, 8 (49638) 4-15-44 или на короткий номер 112.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.
«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.