Коммунальные службы Можайска расчистили центральные площадки от снега 29 января

В Можайске продолжаются работы по устранению последствий сильного снегопада. Коммунальные службы задействованы на расчистке дорожной сети, улиц, дворов и ключевых объектов города в соответствии с утвержденными нормативами.

Вечером 29 января специалисты работали на Октябрьской площади, у Можайского культурно-досугового центра и на Пионерской улице. Снег с этих территорий не только убрали, но и оперативно вывезли на специализированную площадку для утилизации.

Администрация Можайского округа обратилась к автомобилистам с просьбой не парковать машины на проезжей части во дворах, чтобы не мешать работе техники. По вопросам, связанным с последствиями непогоды, жители могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 8 (49638) 4-14-15, 8 (49638) 4-15-44 или на короткий номер 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.