Коммунальные службы Долгопрудного усилили уборку снега 25 февраля

Фото - © Пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

сегодня в 16:13

Дорожные и коммунальные службы Долгопрудного круглосуточно убирают снег после начавшегося во вторник снегопада. 25 февраля на муниципальных и региональных дорогах задействованы десятки единиц техники и рабочие, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Снегопад в Московском регионе, по прогнозам синоптиков, завершится в ночь на четверг. В Долгопрудном уборка территорий ведется практически круглосуточно.

На муниципальных дорогах 25 февраля работают 27 единиц техники и 12 сотрудников ручной уборки. На региональных трассах задействованы более 10 машин и около 15 рабочих.

МБУ «Благоустройство» направило на расчистку общественных пространств, тротуаров и пешеходных дорожек 20 единиц спецтехники и 32 дворника. Работы проходят на улицах Дирижабельная, Циолковского, Спортивная, Лихачевское шоссе и в других районах города.

Специалисты очищают и обрабатывают проезжую часть, тротуары и остановки, убирают урны и мусор, в том числе в полосе отвода дорог. Ведется вывоз снега.

О замечаниях по качеству уборки можно сообщить в оперативный штаб через Telegram-канал https://t.me/shtab_soderzhanie_Dolgoprudnyi, кратко описав проблему и оставив контакты для обратной связи.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.