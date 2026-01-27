сегодня в 17:19

Коммунальные службы Долгопрудного расчищают дворы и тротуары после снегопада

С раннего утра 27 января в Долгопрудном коммунальные службы приступили к расчистке входных групп, тротуаров и дворовых территорий после снегопада, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Долгопрудном утром 27 января на улицы вышли снегоуборочная техника и рабочие для ликвидации последствий снегопада. Во дворах города работают 254 дворника и 45 единиц техники, включая тракторы, погрузчики и роторы. Для обеспечения своевременной уборки привлекаются дополнительные силы.

В первую очередь сотрудники управляющих компаний очищают входные группы домов, прилегающие тротуары, подъезды к контейнерным площадкам, внутридворовые проезды, парковочные карманы и детские площадки.

Жителям рекомендуют обращаться в управляющую организацию, если уборка во дворе отсутствует или ее качество неудовлетворительно. Также можно связаться с оперативным штабом городского округа Долгопрудный через Telegram или по телефону +7 (915) 075-36-82.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.