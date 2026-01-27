Коммунальные службы Балашихи устраняют последствия снегопада 27 января

сегодня в 11:51

Коммунальные службы Балашихи переведены на усиленный режим работы для ликвидации последствий сильного снегопада, который прошел 27 января, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В Балашихе проводится активная расчистка дорог от снега и обработка противогололедными реагентами. Все коммунальные службы работают в круглосуточном режиме для обеспечения безопасного передвижения по городу.

На улицах задействованы 13 комбинированных дорожных машин, 28 тракторов МТЗ для прометания и 9 тракторов МТЗ для обработки дорог противогололедными материалами. К уборке привлечены 28 погрузчиков и 25 самосвалов для вывоза снега. Работы выполняют 140 дорожных рабочих и дворников.

По вопросам, связанным с последствиями непогоды, жители могут обращаться на горячую линию администрации по телефону: 8 (495) 529-11-90.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.