Коммунальное предприятие из Егорьевска оштрафовано за загрязнение леса

Коммунальное предприятие из Егорьевска 27 января 2026 года оштрафовано на 250 000 рублей за загрязнение государственного лесного фонда из-за утечки из канализационного колодца, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Инспектор лесной охраны Московской области наложил штраф на коммунальное предприятие из Егорьевска за подтопление лесной территории площадью 0,0015 га. Причиной происшествия стала утечка из канализационного колодца, которая произошла из-за халатности сотрудников и недостаточного контроля со стороны руководства за соблюдением экологических норм.

В комитете лесного хозяйства подчеркнули, что подобные нарушения природоохранного законодательства приводят не только к ущербу для окружающей среды, но и к серьезным финансовым и репутационным потерям для организаций и граждан.

В ведомстве напомнили о необходимости строгого соблюдения экологических требований при эксплуатации коммунальных объектов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.