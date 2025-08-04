Комлесхоз Подмосковья начал сотрудничать с лесообрабатывающим заводом «Кроношпан»

Комлесхоз Подмосковья договорился с крупнейшим лесообрабатывающим предприятием региона «Кроношпан» о взаимодействии в рамках проекта «Здоровый и чистый лес». Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Во время рабочего выезда председатель комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин посетил крупнейший в Егорьевске завод глубокой переработки древесины и провел переговоры с генеральным директором «Кроношпан» Ардашером Курбаншо.

«В рамках нашего нового проекта «Здоровый и чистый лес», который мы планируем реализовать в регионе, важно вдумчиво и эффективно подходить к каждому из его этапов. Сотрудничество с заводом дает возможность утилизировать неликвидную древесину из подмосковных лесов, превращая древесные ресурсы в высокомаржинальную продукцию с минимальным экоследом. По сути, мы создаем экономику замкнутого цикла в регионе», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

Такой взаимовыгодный подход не только позволит сделать леса Подмосковья чище, но и обеспечит значительные поступления в бюджет области, сократив зависимость от импортных строительных материалов, так как основной объем продукции поставляется на внутренний рынок.

По итогам визита были также достигнуты договоренности о совместных R&D-проектах и работе в сфере экопросвещения.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.