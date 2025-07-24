сегодня в 19:10

Комитет СФ РФ провел совещание по сохранению усадьбы Гребнево в Щелкове

В подмосковной усадьбе Гребнево состоялось выездное совещание Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. Темой встречи стало сохранение объектов культурного наследия (ОКН) и вовлечение их в хозяйственный оборот, сообщает пресс-служба администрации округа.

Председатель комитета Лилия Гумерова отметила, что Совфед ведёт системную работу по совершенствованию законодательства в сфере охраны наследия.

«Совместно с профильными ведомствами были приняты законы по данной теме. Эта работа продолжается — ряд актуальных законопроектов уже внесен и готовится ко второму чтению в Госдуме», — подчеркнула сенатор.

Гумерова напомнила о поручении президента РФ: к 2030 году отреставрировать не менее 1 тыс. объектов культурного наследия по всей стране.

«В ходе парламентских слушаний мы познакомились с проектом восстановления Усадьбы Гребнево — памятника федерального значения. Проделана большая работа, учитывая масштаб архитектурно-паркового ансамбля», — добавила она.

Своим опытом по восстановлению исторического облика усадьбы поделился ее владелец, предприниматель Андрей Ковалев. Он озвучил ряд предложений, которые комитет планирует взять в дальнейшую проработку.

«Сегодняшнее совещание — еще один шаг в нашей общей работе. Мы ищем баланс между сохранением наследия и развитием территорий», — резюмировала Лилия Гумерова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.

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