Команды колледжа «Подмосковье» стали призерами международного конкурса в Минске

Две команды колледжа «Подмосковье» из Подмосковья заняли призовые места на международном конкурсе управленческих практик, который прошел 18–19 декабря в Минске, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В финале Международного конкурса управленческих практик «Эффективные подходы к управлению современным учреждением образования» приняли участие 30 команд, среди которых были две команды колледжа «Подмосковье» — «ПРОдвижение» и «Крылья добра». Оба коллектива вошли в число победителей и получили дипломы III степени.

В течение двух дней участники защищали свои управленческие проекты перед жюри и решали сложные кейсы, демонстрируя профессионализм и креативность. Особое внимание привлек этап «Управленческий ералаш», где требовалась быстрая адаптация и эффективная командная работа.

Помимо конкурсных заданий, участники посетили мастер-классы по профессиональному развитию и современным технологиям управления в образовании. Это позволило обменяться опытом и получить новые знания для дальнейшей работы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что количество желающих поступить в колледжи региона выросло на 65%.

«В Подмосковье 37 колледжей — это современные образовательные центры, где готовят квалифицированные кадры, востребованные на рынке труда. Мы видим, что учиться в них желает все больше ребят — сегодня даже не каждый второй, а шестеро из десяти школьников после 9 класса решают продолжить учебу там. Это возможность скорее обрести профессию, устроиться на работу и начать зарабатывать», — рассказал Воробьев.