Командира «Азова»* Прокопенко заочно приговорили к 24 годам тюрьмы в ДНР

Верховный суд ДНР заочно приговорил к 24 годам заключения командира запрещенного в РФ националистического полка «Азов»* подполковника Дениса Прокопенко. Его признали виновным сразу по нескольким статья УК РФ, сообщает пресс-служба СК РФ.

В том числе его обвинили в покушении на убийство двух и более лиц, совершенном группой лиц, общеопасным способом, по мотивам идеологической и политической ненависти; жестоком обращении с гражданским населением; умышленном повреждении чужого имущества.

С 17 по 25 марта Прокопенко, находясь в Мариуполе на заводе «Азовсталь», отдал сослуживцам приказ открыть артиллерийский огонь по жилым домам мирных граждан в поселке городского типа Старый Крым в ДНР. Военнослужащие сделали не менее 40 выстрелов.

В результате преступного решения Прокопенко получили повреждения жилые дома. Мирные жители не пострадали, потому что успели укрыться в безопасных местах.

Прокопенко заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Его объявили в международный розыск и назначили наказание в виде лишения свободы в колонии строго режима сроком на 24 года. Уголовные дела в отношении его сослуживцев еще будут рассматриваться.

* Террористическая организация, запрещеннная в России.