Команда Подмосковья стала серебряным призером Всероссийского соревнования по ИТ

В РГУ имени Косыгина завершился финал Всероссийского соревнования по искусственному интеллекту и информационным технологиям для энциклопедии «Знание.Вики», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

14 команд из 7 регионов России приняли участие в финале хакатона Знание.Вики. Сборная Орехово-Зуевского ГГТУ «Информатика» под руководством капитана, старшего преподавателя Андрея Можаева, и студентов третьего курса Максима Прилепина, Марии Разареновой и Андрея Черницова, стала серебряным призером соревнований.

Команды, попавшие в финал, представили свои работы в 4 тематических треках, продемонстрировав знания и навыки в анализе и экспертизе содержания, качества и достоверности текста, а также в проверке актуальности источников информации.

IT-решения всех команд-финалистов будут использованы для развития энциклопедии Знание.Вики, что способствует оптимизации работы и повышению качества контента. Запущенная в 2023 году цифровая библиотека Знание.Вики стала центром притяжения волонтерского сообщества авторов, экспертов и партнеров общества, предоставляя широкий спектр тем и достоверных данных в онлайн-пространстве.

Все участники финала получили памятные призы от проекта Знание.Вики и подарочные курсы от образовательной платформы Global Skill Центра компетенций в сфере образования и акселерации Межгоспрограммы СНГ 2030. Пять лучших участников получили возможность бюджетного обучения в магистратуре Института информационных технологий и цифровой трансформации РГУ имени А. Н. Косыгина. Команды-победители также приглашены к участию в форуме Знание.Вики в Центре знаний «Машук».

После церемонии награждения состоялось заседание экспертного совета на тему «Фактчекинг профессия будущего». Участники совета обсудили важность оценки достоверности информации и перспективы фактчекинга как карьерной траектории, подчеркнув использование искусственного интеллекта для повышения эффективности проверки информации и его потенциал в научных работах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.