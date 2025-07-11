Команда молодых парламентариев Шатуры провела квест в детском лагере в Черустях

В солнечную погоду ребята навестили детский лагерь в Черустинском Доме культуры и провели квест «Мы - маленькие патриоты». Вместе дети отвечали на вопросы про Россию, разгадывали загадки и головоломки и размялись на спортивных станциях.

Мероприятие прошло в рамках проекта «Успех V единстве поколений» - патриотической программы «Единой России», призванной сохранить историческую память и усилить патриотическое воспитание.

«Для нас важно проводить подобные мероприятия - они помогают воспитывать любовь к Родине, учат командной работе и сохраняют память о нашей истории», — делится впечатлениями председатель молодежного парламента Евгения Чиркунова.

После мероприятия детей ждал вкусный подарок - мороженое, а в детский лагерь молодые парламентарии передали настольные игры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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