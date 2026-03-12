Команда из Богородского округа победила в «Мисс-Патриотика-2026»

Военно-спортивная игра «Мисс-Патриотика-2026» прошла 11 марта в Центре допризывной подготовки молодежи в Ногинске. В соревнованиях участвовали более 80 девушек из Богородского округа и соседних муниципалитетов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Открытая военно-спортивная игра на Кубок комиссара Московской области состоялась уже в девятый раз. В этом году география конкурса расширилась: к участницам из Богородского округа присоединились команды из других муниципалитетов.

Девушки прошли несколько этапов — от оказания первой помощи до военизированной эстафеты. Они продемонстрировали знания ПДД, уровень физической подготовки и навыки в области патриотического воспитания.

Среди почетных гостей мероприятия были депутат совета депутатов Богородского округа Екатерина Щербакова и руководитель Ассоциации ветеранов СВО БГО Антон Иванов.

«Это было невероятно вдохновляюще. Умницы, красавицы, подтянутые, собранные — но главное, они выбрали для себя правильный путь. Путь служения Родине, путь патриотизма. Сегодня они готовы стать опорой и поддержкой в любых, даже самых сложных ситуациях. Эти девочки — настоящие помощницы, надежные и сильные», — поделилась впечатлениями Екатерина Щербакова.

По итогам соревнований первое место заняла команда Центра образования № 2 из Богородского округа. Второе место также завоевали представительницы округа — центра образования № 9, которые стали лучшими в перетягивании каната. Третье место заняла команда ВПО «Каскад-1» из городского округа Щелково.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.