Коломна участвует во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений

Сквер «Блюдечко» в Коломне, расположенный между улицей Дмитрия Донского и набережной реки Коломенки, принимает участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.

Главным элементом планировочной структуры сквера станет «след стены Кремля» с малыми архитектурными формами. Здесь появятся зоны для любования видами с мебелью, напоминающей строительные элементы Кремля. Также на территории сквера разместятся арт-объекты «пеньки».

В рамках проекта предлагается несколько вариантов использования территории, каждый из которых может быть опробован с помощью одного из разработанных маршрутов.

Верхний ярус сквера будет доступен для всех групп пользователей и оборудован безбарьерной средой. Нижний ярус останется без пешеходных покрытий, но получит усиленный газон.

Зелёное оформление сквера будет включать комбинацию трех типов растительных сообществ: декоративные цветники в сочетании с хвойными кустарниками, фруктовый и классический сады на верхнем ярусе, а также лужайка для отдыха и проведения мероприятий на среднем ярусе.

Для спокойного отдыха в сквере планируется открыть литературную беседку и смотровую площадку. Также на ступенях установят сиденья.

Победителей конкурса объявят 26 августа. С подробной информацией о форуме можно ознакомиться на сайте: https://малыегородароссии.рф/#/

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