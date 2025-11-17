Коломенский ГСГУ приглашает старшеклассников на День открытых дверей

Первый в этом году День открытых дверей для будущих абитуриентов и их родителей пройдет 23 ноября в Государственном социально-гуманитарном университете.

День открытых дверей — главное осеннее событие для старшеклассников, которые уже задумались о выборе профессии. Университет подготовил насыщенную программу, чтобы каждый участник получил максимум полезной информации, сообщила пресс-служба университета.

На встрече ректор университета Жанна Константиновна Леонова расскажет гостям о векторе развития вуза. Ответственный секретарь приемной комиссии Дмитрий Витальевич Мартынов раскроет подробности вступительной кампании 2026 года: что нужно знать уже сейчас. Также гостей вуза проконсультируют по вопросам целевого обучения.

Каждый из десяти факультетов проведет практические мастер-классы, чтобы дать школьникам представление об обучении и возможность примерить на себя профессию.

ГСГУ приглашает не только сегодняшних одиннадцатиклассников, но и школьников старших классов. День открытых дверей — это доступная возможность познакомиться с университетом, который входит в ТОП-100 лучших вузов России по рейтингу RAEX.

День открытых дверей пройдет 23 ноября по адресу: ул. Зеленая, д. 30 (главный корпус). Регистрация пройдет с 10.00 до 11.00. Начало основных мероприятий в 11.00.

Вопросы можно задать приемной комиссии в нашем Telegram-канале: t.me/gsgudod.

Дополнительная информация на официальном сайте университета в разделе «Абитуриенту»: gukolomna.ru.