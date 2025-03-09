Колокольцев: в реестр контролируемых лиц России добавили более 680 тыс мигрантов

Около 680 тыс. мигрантов добавили в реестр контролируемых лиц в РФ в связи с нарушениями. На них накладывается ряд ограничений, среди которых запрет на регистрацию брака, управление машиной и других, рассказал министр внутренних дел России Владимир Колокольцев журналисту Павлу Зарубину, сообщает ТАСС .

Основная задача реестра — снизить количество людей, которые нелегально пребывают в России, поскольку утратили законное право находиться в стране. В нем уже пребывают 685 тыс. иностранных граждан, отметил Колокольцев.

До 30 апреля 2025 года этим людям необходимо легализовать пребывание, придя в отдел органов внутренних дел. Там нужно показать запрашиваемые документы, после чего нарушителя исключат из реестра.

Ранее Колокольцев заявил, что в России упал уровень преступности.