Колокольный набор Церкви Святителя Николая Чудотворца сформирован в Серпухове

В Подмосковье завершилось формирование колокольного набора Церкви Святителя Николая Чудотворца. Храм — один из самых древних в Серпухове. В советский период церковь была закрыта, а колокольня разрушена. В наши дни обитель обретает вторую жизнь: здесь ведутся восстановительные работы, и верующие принимают участие в субботниках по благоустройству территории, сообщает пресс-служба администрации округа.

В 2017 году в храме установили малые колокола, но не хватало двух главных. Их изготовлением занимался руководитель Московской школы звонарей и директор колокололитейной мастерской Илья Дроздихин.

Звонница была изготовлена по старинной технологии с использованием образцов дореволюционного литья.

Это позволило добиться точного, глубокого и насыщенного звучания, присущего традиционным русским колоколам и придающего особенную атмосферу церковным службам.

Недостающие колокола были освящены во время специального визита в Серпухов Архиепископом Подольским и Люберецким Аксием.

Сейчас они возвращены на свое историческое место и вновь будут радовать прихожан храма.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.