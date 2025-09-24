Коллекторские агентства в Санкт-Петербурге оштрафованы на 4,5 млн рублей

Главное управление ФССП по Санкт-Петербургу зафиксировало 387 обоснованных жалоб на действия коллекторов за восемь месяцев 2025 года. По итогам проверок агентства и банки оштрафованы на общую сумму 4,5 млн рублей, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Сотрудники коллекторских агентств в Санкт-Петербурге неоднократно нарушали права граждан при взыскании долгов. За восемь месяцев 2025 года Главное управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП) признало обоснованными 387 обращений жителей города. На основании этих жалоб было составлено 170 административных протоколов в отношении юридических лиц, занимающихся возвратом просроченной задолженности.

По итогам проверок организациям назначили штрафы на общую сумму 4,5 млн рублей и вынесли 310 предупреждений о недопустимости нарушений законодательства.

В одном из случаев коллекторы ошибочно требовали возврата долга от женщины, которая не брала кредит. Из-за совпадения данных с настоящим должником агентство неоднократно звонило и отправляло сообщения, а также предоставило доступ к личному кабинету другого человека. За это нарушение организация была оштрафована на 50 тысяч рублей.

В другом случае 35-летний мужчина пожаловался на ночные смс-сообщения от банка. Проверка показала, что кредитная организация отправила ему девять сообщений ночью с целью взыскания долга. Банк также оштрафовали на 50 тысяч рублей.

В Санкт-Петербурге в государственном реестре числятся 26 коллекторских агентств и 61 кредитная и микрофинансовая организация. Закон № 230-ФЗ строго регламентирует порядок взаимодействия коллекторов с должниками: звонки разрешены только в определенные часы, не более восьми раз в месяц, а личные встречи — не чаще одного раза в неделю.

В случае нарушений граждане могут обратиться в ГУФССП России по Санкт-Петербургу лично или через интернет-приемную на официальном сайте ведомства и портале «Госуслуги».