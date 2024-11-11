Коллектив из Подольска представил танцы народов мира в Музее Победы

Воспитанники образцовой хореографической студии «Фламинго» приняли участие в концерте в Музее Победы на Поклонной горе в рамках всероссийского патриотического конкурса детского и юношеского творчества «Журавли Победы». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Воспитанники образцовой хореографической студии «Фламинго» подготовили яркую танцевальную программу.

В исполнении подольчан зрители увидели грузинский танец «Ertxel mtashi», «Молдавскую сюиту», индийский танец «Радхарани», хореографические номера «Как сходились братцы разгуляться», «Щеголец», «Баллада о родном крае» и другие.

Каждый номер гости музея встречали бурными овациями.

Выступление образцовой хореографической студии «Фламинго» стало подарком и для особых посетителей музея — детей, излечившихся от онкологических заболеваний и проходящих терапию.

В 2023 году коллектив стал лауреатом фестиваля Союзного государства «Творчество юных», прошедшего в стенах Музея Победы. Благодаря этому танцоры студии «Фламинго» стали участниками проекта «Большие и Маленькие» на телеканале «Культура».

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