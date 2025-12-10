Колледж «Подмосковье» вышел в финал международного конкурса управленческих практик

Управленческие команды, представляющие колледж «Подмосковье», вышли в финал международного конкурса управленческих практик «Эффективные подходы к управлению современным учреждением образования», организованного «Академией образования» Республики Беларусь. Заключительный этап конкурса пройдет 18–19 декабря в Минске. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Две команды колледжа — «ПРОдвижение» и «Крылья добра» — примут участие в борьбе за победу в числе 31 команды-финалиста. Им предстоит публичная презентация и защита своей управленческой практики.

Конкурс открывает широкие перспективы для демонстрации профессионального мастерства, внедрения инновационных подходов к управлению учебными заведениями и популяризации лучшего опыта среди образовательных организаций.

В колледже подчеркнули, что ранее на дистанционном этапе конкурса было представлено рекордное количество заявок — 143 команды из учебных заведений Беларуси и России боролись за право участия в финале.

«Мы искренне верим в успех наших педагогов и сердечно желаем блестящей защиты проектов, достойного представления колледжа и заслуженного признания на высоком международном уровне», — отмечают в учебном заведении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность задачи оснащения колледжей новейшим оборудованием и приглашения опытных наставников.

«Половина школьников после 9 класса поступает в колледжи, всего их у нас в Подмосковье 40. Работаем над тем, чтобы получать образование в колледже было престижно. Важно, чтобы ребята могли получать специальность на современном оборудовании, с опытными наставниками и стать профессионалами своего дела», — пояснил губернатор.