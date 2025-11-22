Колледж «Подмосковье» в Химках обновят по программе модернизации образования Подмосковья

Колледж «Подмосковье» в Химках преобразят в современное образовательное пространство после капитального ремонта. Работы ведутся на Юбилейном проспекте и завершатся к концу года, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В колледже «Подмосковье» в Химках идет капитальный ремонт, в ходе которого учебное заведение приобретет современные учебные и рекреационные зоны. В здании трудятся более 100 специалистов, которые уже полностью обновили кровлю, провели перепланировку помещений и увеличили количество кабинетов.

В рамках ремонта осуществляется полная замена инженерных сетей — водопровода, канализации, отопления, электрики и вентиляции — с учетом современных стандартов. Основные строительные работы планируют завершить к концу текущего года.

В 2026 году в Подмосковье планируется обновить 10 учреждений среднего профессионального образования. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, среднее профессиональное образование в регионе востребовано: за три года количество заявлений на поступление выросло более чем в полтора раза, а треть студентов поступили в этом году.

Колледж «Подмосковье» станет частью масштабной программы модернизации образования в Подмосковье, где особое внимание уделяется комфорту, технологиям и современным образовательным стандартам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.