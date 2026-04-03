Колледж Подмосковье проведет день открытых дверей 18 апреля

Единый день открытых дверей пройдет 18 апреля в колледже «Подмосковье» в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». Школьники и их родители смогут узнать о правилах приема и образовательных программах, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В программе — презентации специальностей, профессиональные пробы, воркшопы, квесты и мастер-классы от студентов. Участники также смогут пообщаться с руководством колледжа, экспертами и потенциальными работодателями, а также познакомиться с материально-технической базой учреждения.

Родительское собрание состоится в гибридном формате. Подключиться к онлайн-трансляции можно по ссылке, размещенной на официальном сайте колледжа во вкладке «Абитуриенту».

Мероприятия пройдут в четырех городских округах Подмосковья: в Солнечногорске (деревня Козино, ул. Санаторно-лесной школы №1, д. 1), Клину (ул. Овражная, д. 2а и ул. Папивина, д. 22/2), Лобне (ул. Первая, д. 3) и Химках (Березовая аллея, д. 1).

По поручению Минпросвещения России федеральным оператором проекта «Профессионалитет» выступает Институт развития профессионального образования.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.