Колледж «Подмосковье» принял участие в «Цифровом диктанте»

сегодня в 15:57

Студенты и преподаватели всех структурных подразделений колледжа «Подмосковье» приняли активное участие во Всероссийской акции «Цифровой диктант — 2024». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.

Количество участников акции от колледжа уже составило 1 423 человека, и оно продолжает расти.

«Цифровой диктант» является крупнейшей акцией в России, направленной на проверку знаний в области цифровой грамотности. Участники имеют возможность не только узнать свой уровень цифровых компетенций, но и улучшить свои навыки благодаря обратной связи и работе над ошибками. Это помогает каждому выстроить свою стратегию по развитию недостающих знаний.

Тестирование диктанта разработано с учетом разных возрастных категорий: для детей, подростков, взрослых и людей старшего возраста. Тест состоит из пяти блоков, охватывающих ключевые цифровые направления: «Цифровое потребление», «Цифровые компетенции», «Цифровая безопасность», «Цифровые технологии» и «Финансовая киберграмотность».

По словам представителей колледжа «Подмосковье», студенты, преподаватели и наставники успешно прошли тестирование, подтвердив высокий уровень знаний в области цифровых технологий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.