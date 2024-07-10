Колледж «Подмосковье» принял более 3 тыс заявлений

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В текущем году в колледже «Подмосковье» выделено свыше 1,1 тыс. бюджетных мест по 53 направлениям, связанным с востребованными отраслями промышленности. Ребята могут подать заявления через госуслуги или лично. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Наибольшей популярностью пользуются специальности, входящие в федеральный проект «Профессионалитет»: поварское и кондитерское дело, сестринское дело, туризм и гостеприимство, информационные системы и программирование.

Студенты-амбассадоры «Профессионалитета» рассказывают о специальностях, профессиях, проводят экскурсии и помогают с подачей заявлений.

С более подробной информацией о поступлении можно ознакомиться на сайте колледжа в разделе абитуриенту.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.