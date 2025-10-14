Колледж «Подмосковье» готовит к отправке партию гумпомощи для бойцов СВО

В рамках проекта «Колледж Неравнодушных» во всех подразделениях колледжа «Подмосковье» продолжается сбор гуманитарной помощи для участников СВО. После объявления о сборе необходимых вещей и продуктов неравнодушные студенты, родители и преподаватели активно включились и стали приносить гуманитарную помощь. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Сейчас волонтеры активно принимают вещи, составляют опись и тщательно упаковывают все принесенные товары, сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Студенты написали множество писем тем, кто служит на передовой. Это письма как для бойцов на фронте, так и для тех, кто проходит лечение в госпитале. Благодаря поддержке общественных организаций все эти письма будут доставлены нашим защитникам вместе с продуктами питания и теплыми вещами, собранными усилиями студентов, их семей и сотрудников колледжа.

«Гуманитарная помощь имеет большое значение для солдат. Она помогает им получить дополнительные ресурсы, сохранять энергию и хорошую физическую форму. А дополнительная техника и оборудование позволяют нести службу безопаснее и эффективнее. Каждый груз, собранный неравнодушными волонтерами, — это привет из дома, помощь от людей, причем часто — совсем незнакомых для бойцов. Все это позволяет солдатам чувствовать на передовой поддержку обычных граждан», — отметили в администрации колледжа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.