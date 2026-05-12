Колледж МГИМО в Одинцове проведет день открытых дверей 16 мая

День открытых дверей пройдет 16 мая в Университетском колледже МГИМО на Одинцовском кампусе. Абитуриентам расскажут о специальностях и условиях поступления, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие состоится в субботу, 16 мая, в 11:00 по адресу: Московская область, Одинцово, улица Новоспортивная, дом 3, аудитория 229. Для гостей организуют экскурсию по кампусу и презентацию образовательных программ.

Абитуриентам представят специальности «Банковское дело», «Туризм и гостеприимство», «Операционная деятельность в логистике», «Юриспруденция», «Разработка и управление программным обеспечением». О правилах поступления, учебном процессе и внеаудиторной деятельности расскажут директор колледжа Марина Воробьева и ее заместители Тамара Прибылова и Елена Орлова.

Кроме того, 15 мая на Одинцовском кампусе пройдет день открытых дверей магистерской программы «Современная педагогика и образовательный дизайн». Программа готовит педагогов-исследователей, которые работают в командах и реализуют проекты для образовательной среды своих школ. Начало обучения запланировано на сентябрь 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что количество желающих поступить в колледжи региона выросло на 65%.

«В Подмосковье 37 колледжей — это современные образовательные центры, где готовят квалифицированные кадры, востребованные на рынке труда. Мы видим, что учиться в них желает все больше ребят — сегодня даже не каждый второй, а шестеро из десяти школьников после 9 класса решают продолжить учебу там. Это возможность скорее обрести профессию, устроиться на работу и начать зарабатывать», — рассказал Воробьев.